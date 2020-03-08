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شاهد.. لحظة فوز محمد اسلام رميح في الموسم الثالث من "The Voice Kids" (فيديو)

الأحد 08/مارس/2020 - 07:55 ص
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بوابة الفجر
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فاز المتسابق السوري محمد إسلام رميح بجائزة "أحلى صوت" في الموسم الثالث لبرنامج "ذا فويس كيدز" المذاع عبر قناة "إم بي سي"، بعد تألقه في أغنية "ألف ليلة وليلة" للراحلة أم كلثوم.

وفاز رميح من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متفوقًا في المرحلة الأخيرة على مشتركين آخرين كانا يتسابقان تحت إدارة الفنانين اللبناني عاصي الحلاني والمصري محمد حماقي.

وعلقت نانسي على صوته قائلة: "أشعر أن محمد رجل صغير، صوته مميز للغاية إحساسه وصوته بيسرقوا القلب والعين، إحساسك وصوتك وموهبتك أكبر من عمرك... أنا شايفه حالي فيك كتير".

وأدى المشترك اللبناني محمد ابراهيم من فريق عاصي الحلاني أغنية الفنانة وردة الجزائرية "الوداع"، أما المتسابقة المصرية ياسمين أسامة من فريق محمد حماقي فشدت في العرض النهائي بأغنية "أنا في انتظارك" لأم كلثوم.



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