الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

وجه الرجاء البيضاوي المغربي رسالة عتاب لمنافسه الزمالك المصري، قبل لقاء الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك على تويتر، تغريدة أعلن خلالها مواجهة الرجاء في نصف النهائي.

وعلق الحساب الرسمي للرجاء بكتابة "نراكم قريبا، ونتمنى منكم وضع الشعار الصحيح للنادي".

ووضع الحساب الرسمي للزمالك شعار الرجاء بدون النجمات الثلاث، التي تعبر عن تتويجه بألقاب دوري أبطال أفريقيا في 3 مناسبات.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب الترجي التونسي، كما صعد الرجاء بعد تخطي مازيمبي الكونغولي.