"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

وثارت تساؤلات بين جماهير الفريقين حول موقف المغربي حميد أحداد مهاجم الرجاء البيضاوي والمعار من الزمالك، من المشاركة أمام فريقه السابق.





وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات صحفية، إن أحداد لن يشارك أمام الزمالك إذ يوجد بند في عقد إعارته للرجاء، يمنعه من المشاركة أمام الأبيض في أي مباراة قبل سداد مبلغ 200 ألف دولار. وتابع المصدر، أثناء توقيع عقد إعارة أحداد للرجاء، تم الاتفاق على وضع بند في العقد الثلاثي يمنعه من المشاركة أمام ناديه السابق، قبل سداد المبلغ السالف ذكره.





وكان الرجاء صعد لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي رغم خسارته أمام مازيمبي الكونغولي اليوم السبت بهدف دون رد، مستفيدا من فوزه ذهابا بالمغرب (2-0).







