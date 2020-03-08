Advertisements
Advertisements
Advertisements

مورينيو يتحدث عن مستقبل توتنهام بعد التعادل مع بيرنلي في البريميرليج

الأحد 08/مارس/2020 - 07:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن مستقبل الفريق هذا الموسم خاصة بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.


وتعادل فريق توتنهام هوتسبير مع فريق بيرنلي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور.


وقال مورينيو في تصريحات صحفية عقب المباراة : "‏كـانت الخطة هي إبقـاء اللاعبين في الملعب لِمُـدة 90 دقيقه، ولكن كـان عليّ تغيير ذلك في الشـوط الأول، وكـان على ستيفين لعب الـ 90 دقيقه كاملةً لكنهُ شعـر ببعض الآلام كان مُصابـًاء ودعنـا نرى ما إذا كـان الأمر بسيط".


وواصل : "‏في الشـوط الأول يُمكنك القول أننـا كُنـا نلعب بـدون خط وسـط، وبالبطـع أنا لا أتحـدث عن سكيـب لأنه يَبلُغ من العُمـر 19 عـامـًا فقط، وأنا لا أنتقـد سكيب على الأطلاق".


وأضاف : "‏أنا مسـرور من ردة فعـل اللاعبين في الشوط الثانـي، وأعتقـد أنه توفـرت لنا كُل الظـروف لتقديم أداء جيّـد في الشوط الأول ولكن لم نستطع لأسبـاب، ولقـد كـان الأداء جيـّد ولكن لم تكُـن النتيجة التي نُريـدها".


وتابع : "‏نتائجنا خارج الديار ليست سيئة لدينا ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، وهناك أشياء يصعب تغييرها خاصة العقليات حيث أنها أشياء يخلفها المدربين السابقين، وبضعة أشهر ليست كافية لتغيير ما تم بناؤه طيلة 6 سنوات أو أكثر،والعقلية التي أريدها رأيتها في الشوط الثاني".
Advertisements

أخبار تهمك

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ ثلث ساعة

عاجل.. متعب يطمئن الجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

منذ نصف ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ ساعة

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:10 ص

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

09:35 م

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status