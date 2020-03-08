كيكي سيتين يكشف سر صعوبة الفوز على ريال سوسيداد





كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة سر صعوبة الفوز على فريق ريال سوسيداد في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف نظيف للبارسا في الدوري الإسباني.





وقال سيتين في تصريحات صحفية : "اليوم كنا نعرف انه سوف تكون مُباراة معقدة، وسوسيداد فريق كبير وفاز بالبرنابيو ويمتلك لاعبين جيدين، وخلقنا بعض الفرص وفي النهاية سجلنا".





وأضاف : "‏انا احب ان افوز المُباراة بأريحية لكن ايضاً الخصوم يلعبوا بطريقة صعبة، ‏وفي الشوط الأول وجزء من الشوط الثاني وجدنا بعض الصعوبات، بإستثناء ذلك قدمنا اداء جيد".





وواصل : "‏انا دائماً متفائل وايجابي وصحيح هُنالك فرق كبيرة مثل اليوم، ولكن نحن نعرف امكانياتنا واعتقد انه استحقينا الفوز اليوم".