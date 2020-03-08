Advertisements
Advertisements
Advertisements

كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد

الأحد 08/مارس/2020 - 07:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، ضيفًا على نظيره ريال بيتيس، بالدوري الإسباني.


وتُقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، اليوم الأحد 8 مارس الجاري، على ملعب بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الليجا.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بشكل مؤقت خلف غريمه برشلونة الإسباني والذي حقق فوزًا على ريال سوسيداد، بهدف دون رد، بينما يدخل فريق ريال بيتيس المباراة برصيد 30 فى المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري.


موعد مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري


وتقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري

ومن المنتظر أن تذاع مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.


التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميلتاو، فاران، راموس، مارسيلو.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، بنزيما، فينسيوس جونيور
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. متعب يطمئن الجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ ساعة

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

اليوم.. وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:10 ص

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

09:35 م

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status