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كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد
الأحد 08/مارس/2020 - 07:32 ص
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محمد الصو
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، ضيفًا على نظيره ريال بيتيس، بالدوري الإسباني.
وتُقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، اليوم الأحد 8 مارس الجاري، على ملعب بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الليجا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بشكل مؤقت خلف غريمه برشلونة الإسباني والذي حقق فوزًا على ريال سوسيداد، بهدف دون رد، بينما يدخل فريق ريال بيتيس المباراة برصيد 30 فى المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري.
موعد مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري
وتقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري
ومن المنتظر أن تذاع مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.
التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: ميلتاو، فاران، راموس، مارسيلو.
خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، بنزيما، فينسيوس جونيور
وتُقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، اليوم الأحد 8 مارس الجاري، على ملعب بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الليجا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بشكل مؤقت خلف غريمه برشلونة الإسباني والذي حقق فوزًا على ريال سوسيداد، بهدف دون رد، بينما يدخل فريق ريال بيتيس المباراة برصيد 30 فى المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري.
موعد مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري
وتقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري
ومن المنتظر أن تذاع مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.
التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: ميلتاو، فاران، راموس، مارسيلو.
خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، بنزيما، فينسيوس جونيور
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