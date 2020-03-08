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زيدان يتحدث عن مواجهة ريال بيتيس ضد ريال مدريد ومستقبله مع النادي الملكي

الأحد 08/مارس/2020 - 07:30 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن مباراة فريقه المقبلة بين نادي ريال بيتيس ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.


وقال زيدان:" ريال بيتيس منافس صعب للغاية، كما أن ملعبه معقد صحيح أنهم يواجهون بعض الصعوبات هذا الموسم، لكنهم فريق رائع ودائمًا يقدمون نتائج جيدة على ملعبهم، شغفي هو كرة القدم، وأن تكون قادرًا على العيش في هذا النادي، فهو أمر يدعو للفخر".


وأضاف مدرب ريال مدريد:" التعامل مع فيروس كورونا الكثيرون يبلغونا بما يتعين علينا القيام به، ونحن نثق في الأشخاص الذين لديهم معرفة بهذا الأمر الناس خائفون من المرض، وهناك البعض يلعب خلف أبواب مغلقة، وهناك من أوقف المباريات، وهذا ليس بالأمر الجيد لكننا نحترم جميع القرارات التي ستأتي من المختصين لحمايتنا".


واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلا:" أشعر بالدعم من النادي، وأعرف ما يجب علي القيام به، اليوم أنا مدرب لريال مدريد، لكن الأمور غدًا قد تتغير، هذه هي الحياة شائعات تدريبي فريق آخر لم يتصل أي أحد بي، هناك الكثير من الأشياء تقال في الصحافة ليست صحيحة".
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