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هالاند يكشف عن مثله الأعلي في كرة القدم

الأحد 08/مارس/2020 - 07:29 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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كشف المهاجم النرويجي الشاب هالاند لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني عن مثله الأعلي في كرة القدم حلال مقابلة صحفية لقناة سبورت إنتراتيفو البرازيلية.


حيث قال اللاعب:"كان لدي أكثر من نموذج أحتذي به، وميتشو أحدهم ايضا انا أحد المعجبين أيضًا بكريستيانو رونالدو، الذي يلعب في أعلى مستوى منذ 10 سنوات أو أكثر، ومن الرائع التطلع لما حققه بالإضافة إلي المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي أحب مشاهدة المهاجمين، لأنني أتعلم منهم، لهذا أكون حريصًا على متابعتهم دائما"


وأضاف هالاند:"أعلم مدى قوتنا كفريق، فنحن لدينا جودة عالية يجب أن نظهر هذه الجودة في أرض الملعب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة المقبلة ، وإذا استطعنا فعل ذلك، فمن الوارد حدوث أي شيء".


يذكر أن المهاجم النرويجي الشاب هالاند قد انضم لصفوف نادي بورسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.
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