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صراع شرس بين قطبي إسبانيا على جوهرة تشيلسي

الأحد 08/مارس/2020 - 07:28 ص
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تشيلسي
تشيلسي
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية بأن كلا من ريال مدريد وبرشلونة يخططان للتعاقد مع بيلي جيلمور جوهرة خط وسط تشيلسي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.


وأفادت شبكة إل ديسمارك الإسبانية عن وجود معركة مرتقبة تلوح في الأفق بين كلا من ريال مدريد وبرشلونة على الحصول على خدمات جيلمور البالغ من العمر 18 عامًا.


وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن تشيلسي كان قد جدد عقد نجمه الشاب مؤخرًا حتى صيف 2023 في حين خاض اللاعب مع الفريق الأول للبلوز 6 مباريات فقط.


وذكرت الشبكة الإسبانية أن جيلمور انضم إلى تشيلسي في عام 2017 قادماً من رينجرز الأسكتنلدي وخاض 76 مباراة مع الفئات السنية في تشيلسي وسجل 19 هدفاً وصنع 14 هدفاً.
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