مذبحة تطول 4 نجوم في آرسنال في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال يرغب في التخلص من 4 نجوم في صفوف الجانرز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في ثورته لإعادة الفريق اللندني للطريق الصحيح.





وذكرت صح يفة ديلي ميل البريطانية أن أرتيتا وصل على رأس القيادة الفنية لآرسنال في ديسمبر الماضي خلفًا للمقال أوناي إيميري إلا أنه لم يحدث حتى الآن التطور المرغوب منه في صفوف المدفعجية.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من تأهله إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أيام إلا أنه ودع بطولو الدوري الأوروبي بشكل مفاجئ على يد أولمبياكوس اليوناني.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أرتيتا يخطط لمستقبل الفريق وسيكون سعيدًا إذا رحل 4 نجوم عن صفوف الفريق وهم: مسعود أوزيل وماتيو جندوزي وسوكراتيس بالإضافة إلى مايتلاند نايلز.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أرتيتا يرغب في التخلص من أوزيل الذي يتقاضى أعلى راتب بين نجوم آرسنال لتوفير أمواله من أجل عقد صفقات جديدة بينما يعاني جندوزي من مشاكل مع المدير الفني الإسباني وباقي الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.