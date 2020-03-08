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مذبحة تطول 4 نجوم في آرسنال في الصيف المقبل

الأحد 08/مارس/2020 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال يرغب في التخلص من 4 نجوم في صفوف الجانرز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في ثورته لإعادة الفريق اللندني للطريق الصحيح.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أرتيتا وصل على رأس القيادة الفنية لآرسنال في ديسمبر الماضي خلفًا للمقال أوناي إيميري إلا أنه لم يحدث حتى الآن التطور المرغوب منه في صفوف المدفعجية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من تأهله إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أيام إلا أنه ودع بطولو الدوري الأوروبي بشكل مفاجئ على يد أولمبياكوس اليوناني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أرتيتا يخطط لمستقبل الفريق وسيكون سعيدًا إذا رحل 4 نجوم عن صفوف الفريق وهم: مسعود أوزيل وماتيو جندوزي وسوكراتيس بالإضافة إلى مايتلاند نايلز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أرتيتا يرغب في التخلص من أوزيل الذي يتقاضى أعلى راتب بين نجوم آرسنال لتوفير أمواله من أجل عقد صفقات جديدة بينما يعاني جندوزي من مشاكل مع المدير الفني الإسباني وباقي الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن سوكراتيس يعتبر وجوده زائدا عن الحاجة في ظل انتظار آرسنال التعاقد بشكل دائم مع بابلو ماري بالإضافة إلى عودة المعار ويليام ساليبا وبدوره فشل نايلز في حجز مكان له في التشكيل الأساسي تحت قيادة أرتيتا.
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