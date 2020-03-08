ريال مدريد يخطط للحفاظ على نجمه حتى 2025

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد يخطط لبقاء مدافع الفريق الفرنسي رافائيل فاران لأطول فترة ممكنة وذلك لأن النجم الفرنسي يعتبر عنصراً مهماًً في تشكيلة ريال مدريد منذ العديد من السنوات.





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن ريال مدريد يسعى بالفعل لتجديد عقده رافائيل فاران علماً بأن النجم الفرنسي يمتلك عقد مع الملكي يمتد حتى 2022.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد قد دخل بالفعل في مفاوضات مع النجم الفرنسي من أجل تجديد عقده، حيث أن مسئولي الملكي يرغبون في تجديد عقد فاران البالغ من العمر 26 عاماً حتى عام 2025.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فاران يعتبر ركيزة أساسية في تشكيلة ريال مدريد بالإضافة إلى سيرجيو راموس كما أن النجم ابفرنسر فاز بالعديد من الألقاب سواء مع ريال مدريد أو المنتخب الفرنسي.