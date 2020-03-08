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ريال مدريد يعاود الإتصال بدي خيا

الأحد 08/مارس/2020 - 07:21 ص
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دي خيا
دي خيا
عبدالقادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن نادي ريال مدريد يتابع وضعية الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا في مانشستر يونايتد.



ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن نادي ريال مدريد الأسباني يريد إنتداب دي خيا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بالرغم من تألق البلجيكي تيبو كورتوا خلال الفترة الحالية.



وأوضحت التقارير، أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يعد من أشد المعجبين بقدرات دي خيا، ولا يمانع في ضمه لريال مدريد وجعله الحارس الأول للفريق.




وأضافت ذا صن، أن نادي مانشستر يونايتد لن يتنازل عن دي خيا بأقل من 70 مليون جنيه إسترليني للسماح له بالرحيل لناد آخر.



وأثيرت الشكوك حول إستمرار دي خيا في قلعة الأولد ترافورد خلال الموسم الماضي، بعد إنخفاض مستواه خلال مباريات الفريق الحالية.



ولا يزال دي خيا مرتبطاً بعقد مع مانشستر يونايتد، يمتد حتى صيف عام 2023.



وأيضاً يعد الإنتقال لريال مدريد حلماً قديماً لدي خيا، الذي يرغب في تمثيل فريق دائم التواجد في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لنادٍ يستطيع تحمل راتبه الضخم.



وكان دي خيا على وشك الأنضمام لريال مدريد في صيف 2015 مقابل إنتقال الكوستاريكي كيلور نافاس، لكن الصفقة تعثرت بعد حادثة "الفاكس" الشهيرة، والذي وصل لريال مدريد بعد غلق سوق الأنتقالات بدقيقة واحدة.
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