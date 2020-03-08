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إصابات ديمبلي تخفض 50 مليون يورو من قيمته التسويقية

الأحد 08/مارس/2020 - 07:20 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أدت الإصابات المتلاحقة للفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني، لتراجع قيمته التسويقية بشكل كبير.



ووفقاً لشبكة "ترانسفير ماركت" الخاصة بسوق الإنتقالات وأسعار اللاعبين، فإن قيمة ديمبلي التسويقية أصبحت 70 مليون يورو.



وكانت قيمة ديمبلي التسويقية 120 مليون يورو قبل إنطلاق الموسم، إلا أن الإصابات المتتالية وإنخفاض مستواه، أدى لإنخفاض قيمته التسويقية بحوالي 50 مليون يورو.




وتعرض ديمبلي لسلسة من الإصابات هذا الموسم، كان آخرها قطع في أوتار الفخذ، أجرى على إثرها عملية جراحية ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.



ومن المتوقع أن تقوم إدارة البلوجرانا بتسويق اللاعب في الصيف المقبل، بعد أن ضاق النادي ذرعاً بإصاباته المتعددة.




وإقتصرت مشاركات ديمبلي على 9 مباريات فقط هذا الموسم بجميع البطولات.




يذكر أن ديمبلي إنضم لبرشلونة في صيف عام 2017 مقابل 120 مليون يورو، في أعقاب رحيل النجم البرازيلي نيمار لباريس سان جيرمان.
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