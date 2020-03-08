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ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم من أجل ضم رويز

الأحد 08/مارس/2020 - 07:18 ص
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فابيان رويز
فابيان رويز
محمد الدمتناوي
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يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع الدولي الإسباني فابيان رويز، لاعب فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


حيث كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن ريال مدريد يستعد لتجهيز مبلغ ضخم من أجل التعاقد مع رويز خلال الفترة المقبلة.


وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض يتراوح قيمتة من 70 إلى 80 مليون يورو، من أجل ضم رويز.


ويرغب الفريق الملكي، في ضم اللاعب قبل إنطلاق بطولة يورو 2020، خوفاً من تألق اللاعب وإرتفاع قيمتة التسويقية.


وكان نابولي قد عرض على رويز تجديد عقدة الذي ينتهي في صيف 2023، من أجل وضع شرط جزائي بقيمة 180 مليون يورو.


إلا أن اللاعب رفض عرض نابولي، خاصة في ظل رغبته في الإنتقال إلى أحد كبيري إسبانيا.


وكان رويز قد انتقل إلى نابولي في صيف 2018، مقابل 30 مليون يورو.
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