11 مباراة متبقية لبرشلونة في الليجا .. فهل يستطيع حسم اللقب ؟

تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز. وأقيمت مباراة برشلونة وري

ال سوسيداد على أرضية ملعب كامب نو معقل العملاق الكتالوني. سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف البرسا الوحيد بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى الڤار، في الدقيقة 82.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 58، يحتل بها صدارة الليجا مؤقتاً، بينما يبقى ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 43 نقطة. ويستعرض الفجر الرياضي مباريات برشلونة المتبقية في الليجا ..