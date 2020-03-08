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11 مباراة متبقية لبرشلونة في الليجا .. فهل يستطيع حسم اللقب ؟

الأحد 08/مارس/2020 - 07:13 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز. وأقيمت مباراة برشلونة وريال سوسيداد على أرضية ملعب كامب نو معقل العملاق الكتالوني. سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف البرسا الوحيد بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى الڤار، في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 58، يحتل بها صدارة الليجا مؤقتاً، بينما يبقى ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 43 نقطة. ويستعرض الفجر الرياضي مباريات برشلونة المتبقية في الليجا ..

- 14 مارس 2020 : ريال مايوركا وبرشلونة الساعة السابعة والنصف مساءً
- 22 مارس 2020: برشلونة وليجانيس الساعة 10 مساءً
- 5 أبريل 2020 : أشبيلية وبرشلونة
- 14 أبريل 2020: برشلونة وأتلتيك بلباو
- 22 أبريل 2020 : سيلتا فيجو وبرشلونة
- 26 أبريل 2020 : برشلونة وأتلتيكو مدريد
- 3 مايو 2020: فياريال وبرشلونة
- 10 مايو 2020 : برشلونة وإسبانيول
- 13 مايو 2020 : بلد الوليد وبرشلونة
- 17 مايو 2020 : برشلونة وأوساسونا
- 24 مايو 2020 : ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة
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