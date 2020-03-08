9 مباريات متبقية لليفربول لحسم لقب البريميرليج

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ورفع ليفربو ل رصيده إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي مع مانشستر يونايتد مساء غدا الأحد. ويرصد الفجر الرياضي المباريات المتبقية لليفربول في البريميرليج ..







