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9 مباريات متبقية لليفربول لحسم لقب البريميرليج

الأحد 08/مارس/2020 - 07:11 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي مع مانشستر يونايتد مساء غدا الأحد. ويرصد الفجر الرياضي المباريات المتبقية لليفربول في البريميرليج ..


- 16 مارس 2020 : إيفرتون وليفربول الساعة 10 مساءً
- 21 مارس 2020: ليفربول وكريستال بالاس الساعة السابعة والنصف مساءً
- 5 أبريل 2020 : مانشستر سيتي وليفربول الساعة الخامسة والنصف مساءً
- 12 أبريل 2020: ليفربول وأستون فيلا الساعة الخامسة والنصف مساءً
- 20 أبريل 2020 : برايتون وليفربول الساعة 9 مساءً
- 25 أبريل 2020 : ليفربول وبيرنلي الساعة الواحدة والنصف ظهراًً
- 2 مايو 2020: آرسنال وليفربول الساعة الرابعة مساءً
- 9 مايو 2020: ليفربول وتشيلسي الساعة الرابعة مساءً
- 17 مايو 2020 : نيوكاسل وليفربول الساعة الرابعة مساءً
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