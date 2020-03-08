Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد الفوز على الاتفاق.. كشف حساب لوشيسكو مع الهلال

الأحد 08/مارس/2020 - 07:08 ص
Advertisements
لوشيسكو
لوشيسكو
أميرة فطيم
Advertisements
حقق الفريق الأول للكرة بنادي الهلال فوزا ثمينا على ضيفه الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، في ختام الجولة الحادي والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ويحتل الهلال تحت قيادة المدير الفني البرتغالي رازفان لوشيسكو، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، صاحب المركز الثاني.


كشف حساب لوشيسكو مع الهلال:-

نجح رازفان لوشيسكو في كسر كافة الأرقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة رفقة الهلال؛ وذلك منذ توليه مسؤولية القيادة الفنية للزعيم عام 2019.


وقاد لوشيسكو الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي للبطولة، ليعيد بذلك لقب كأس دوري أبطال آسيا إلى رصيد الكرة العربية بعد غياب دام 8 سنوات، منذ تتويج السد القطري باللقب عام 2011.


شارك الهلال تحت قيادة لوشيسكو في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي حصد بها المركز الرابع، وذلك بعدما قاد البرتغالي الفريق للفوز في أول لقاء له بالبطولة أمام فريق الترجي التونسي، بهدف نظيف، قبل أن يسقط أمام فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة التي تعرض لها أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح.


كما يقدم الهلال أداء مبهر في منافسات الدوري السعودي تحت قيادة المدرب البرتغالي، حيث يعتلي الزعيم صدارة الدوري، برصيد 50 نقطة، حصدهم من 21 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 5 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 50 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف.


وبلغة الأرقام يكون لوشيسكو قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 37 مواجهة، فاز في 26 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، فيما تلقى خسارة في 5 مواجها.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ ساعة

9 مباريات متبقية لليفربول لحسم لقب البريميرليج

منذ ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 6 ساعات

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. متعب يطمئن الجماهير

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:10 ص

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

09:35 م

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status