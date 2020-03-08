تاريخ مواجهات الزمالك ضد الرجاء المغربي ..بشرة خير ولقب غالي







سادت حالة من الارتياح لدى جماهير نادي الزمالك فوز معرفة منافس الأبيض في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وهوا الرجاء المغربي الذي تمكن من إقصاء تي بي مازيمبي الكونغولي من ربع النهائي.





الزمالك يقصي الترجي والرجاء ينهى مسيرة مازيمبي الكونغولي



وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تغلبه على الترجي التونسي حامل لقب البطولة الأفريقية بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي ربع النهائي، بينما أنهى الرجاء المغربي مسيرة فريق تي بي مازيمبي الكونغولي بفوزه بثنائية مقابل هدف في مجموع اللقاءين.





تاريخ مواجهات الزمالك ضد الرجاء المغربي بشرة خير



الزمالك سبق له مواجهة منافسه في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فريق الرجاء المغربي في مناسبتين وذلك خلال لقائي نهائي المسابقة الأفريقية لنسخة 2002 حيث تعادل الأبيض سلبياً في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب قبل أن يحصد اللقب القاري بفوزه بهدف نظيف في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب القاهرة وكان بطلها الأول لاعب الوسط تامر عبد الحميد صاحب هدف اللقاء والتتويج بخامس الألقاب الزملكاوية في المسابقة الأكبر في إفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي



ومن المقرر أن تُقام مواجهة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي ، أحد يومي 1-2 مايو على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، على أن يستضيف الزمالك الفريق المغربي أحد يومي 6-7 من الشهر ذاته على ملعب القاهرة الدولي.