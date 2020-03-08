Advertisements
Advertisements
Advertisements

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الرجاء المغربي ..بشرة خير ولقب غالي

الأحد 08/مارس/2020 - 06:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


سادت حالة من الارتياح لدى جماهير نادي الزمالك فوز معرفة منافس الأبيض في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وهوا الرجاء المغربي الذي تمكن من إقصاء تي بي مازيمبي الكونغولي من ربع النهائي.


الزمالك يقصي الترجي والرجاء ينهى مسيرة مازيمبي الكونغولي

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تغلبه على الترجي التونسي حامل لقب البطولة الأفريقية بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي ربع النهائي، بينما أنهى الرجاء المغربي مسيرة فريق تي بي مازيمبي الكونغولي بفوزه بثنائية مقابل هدف في مجموع اللقاءين.


تاريخ مواجهات الزمالك ضد الرجاء المغربي بشرة خير

الزمالك سبق له مواجهة منافسه في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فريق الرجاء المغربي في مناسبتين وذلك خلال لقائي نهائي المسابقة الأفريقية لنسخة 2002 حيث تعادل الأبيض سلبياً في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب قبل أن يحصد اللقب القاري بفوزه بهدف نظيف في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب القاهرة وكان بطلها الأول لاعب الوسط تامر عبد الحميد صاحب هدف اللقاء والتتويج بخامس الألقاب الزملكاوية في المسابقة الأكبر في إفريقيا.


موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي ، أحد يومي 1-2 مايو على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، على أن يستضيف الزمالك الفريق المغربي أحد يومي 6-7 من الشهر ذاته على ملعب القاهرة الدولي.

Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 7 ساعات

غيابات مؤثرة عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. متعب يطمئن الجماهير

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:05 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

09:35 م

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status