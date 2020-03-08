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كشف حساب كيكي سيتين مع برشلونة بعد الفوز على ريال سوسيداد
الأحد 08/مارس/2020 - 06:50 ص
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محمد الدمتناوي
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تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
وأقيمت مباراة برشلونة وريال سوسيداد على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.
سجل هدف اللقاء الوحيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى الڤار، في الدقيقة 82.
ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي ينتظره لقاء صعب مساء اليوم أمام فريق ريال بيتيس.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، كشف حساب الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة مع البارسا منذ توليه قيادة الفريق خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي.
الدوري الإسباني
قاد كيكي سيتين برشلونة في 8 مباريات حتى الأن في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، حقق الفوز في ست مباريات وخسر في مناسبتين.
سجل لاعبو الفريق الكتالوني 14 هدف ومنيت شباكه بـ 8 أهداف.
كأس ملك إسبانيا
خرج برشلونة من الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الهزيمة من فريق أتلتيك بلباو بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في السادس من شهر فبراير الماضي.
دوري أبطال أوروبا
وينتظر برشلونة مباراة صعبة أمام نابولي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثامن عشر من مارس الجاري، بعد التعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.
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