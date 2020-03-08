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بعد الفوز على الاتفاق.. موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

الأحد 08/مارس/2020 - 06:49 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تمكن نادي الهلال السعودي، من تحقيق الفوز على فريق الاتفاق، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من عمر بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


ملخص مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أندريه كارييو في الدقيقة 17 من الشوط الأول.


ترتيب الهلال في الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، جمعهم من 15 فوز وخمس تعادلات وهزيمة وحيدة.


موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

ويلتقي الهلال أمام ضمك في الجولة الثانية والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأربعاء المقبل 11 مارس.


وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة وعشر دقائق بتوقيت الإمارات.
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