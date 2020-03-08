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بعد الهزيمة من الفيصلي.. موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

الأحد 08/مارس/2020 - 06:47 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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خسر نادي النصر من فريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من عمر بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


ملخص مباراة النصر والفيصلي

افتتح التسجيل لمصلحة النصر اللاعب بيتروس في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء، ثم تعادل ايجور روسي للفيصلي في الدقيقة 15، ثم أضاف غويليرمي أوغستو الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل جوليانو للنصر في الدقيقة 30، ثم اختتم غويليرمي أوغستو مهرجان الأهداف لمصلحة الفيصلي، بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 63 من الشوط الثاني.


ترتيب النصر في الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة، جمعهم من 12 فوز و 6 تعادلات وثلاث هزائم.


موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

ويلتقي النصر في الجولة المقبلة أمام فريق الرائد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون، يوم الأربعاء المقبل 11 مارس.


وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات.
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