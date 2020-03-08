كشف حساب زين الدين زيدان مع ريال مدريد

يُعد زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى من أفضل المدربين فى العالم خلال السنوات الأخيرة خاصة انه، توُج بلقب دوري أبطال أوروبا كمدير فنى لعامين متتاليين وهم 2017 و2018 على حساب يوفنتوس وليفربول، بين

ما توُج باللقب كمدرب مساعد رفقة كارلو أنشيلوتى عام 2014، ليكون زيزو النجم الفرنسي أحد أفضل المدربين نع المرينجي خلال السنوات الماضية ولكن بعد رحيله عن تدريب الفريق مر الملكي بتذبذب فى المستوي بشكل كبير ، ليعود مرة أخري فى مارس عام 2019 خلفًا للمدرب سانتياجو سولاري.