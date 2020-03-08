كيف يؤثر غياب اليسون بيكر حارس ليفربول عن مواجهة أتليتكو مدريد



يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مواجهته امام أتليتكو مدريد ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا دون حارسه الاساسي، البرازيلي اليسون بيكر، فى اللقاء المقرر إقامته يوم 11 مارس المواف

ق يوم الأربعاء ضمن مباريات الإياب على ملعب أنفيلد.





ويسعي رفقاء يورجن كلوب المدير الفنى الألماني للريدز فى الفوز بالمباراة امام الروخى بلانكوس خاصة وأن الفريق خسر لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا بهدف دون رد.





وسيدخل الريدز المباراة امام أتليتكو مدريد دون حارس الفريق الاساسي اليسون بيكر، بسبب مشاكل عضليه أدت لغيابه عن مواجهة فريقه امام بورنموث امس ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج والتى انتهت بفوز الفريق بهدفين لهدف.





وسيكون الحارس ادريان هو حارس مرمي ليفربول فى مواجهة أتليتكو مدريد ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، بعد إصابة اليسون، وهو ما يقلق جماهير الفريق، خاصة بعدما دخل فى مرمي ليفربول أهداف خلال المباريات الاخيرة، امام كل من تشيلسي هدفين والخروج من دور ال 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وهدف من بورنموث.