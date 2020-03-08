الزمالك يضرب موعدًا مع الرجاء ليواجه كارتيرون آخر ماتبقى من أصدقاء الأمس





وكان الزمالك قد حسم تأهله بفوز على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين، بينما صعد الرجاء المغربي بعد أن حقق الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف.





الرجاء هو آخر فريق في قارة إفريقيا سبق وأن دربه كارتيرون وسوف يلاقيه بعد الخروج منه، بعد أن التقى بالأهلي ووادي دجلة ومازيمبي.





واجه تحديًا في 21 أغسطس 2018 عندما قاد الأهلي للفوز على وادي دجلة بهدف دون رد، فيما واجه وادي دجلة بفريق الزمالك في عام 2020 وتعادل معه إيجابيًا.





كارتيرون كان قد درب وادي دجلة من يناير 2016 حتى نوفمبر.





فيما واجه الأهلي في السوبر المصري 2020، واستطاع أن يحقق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليحصد اللقب، الأحمر الذي دربه في يونيو 2018 حتى نوفمبر من نفس العام.





فيما سنحت له الفرصة ليلاقي فريقه السابق مازيمبي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مع الزمالك هذا الموسم، وتعادل مع سلبيًا.





مازيمبي الذي قاده من مايو 2013 وحتى يناير 2016 وتوج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2014-2015.





وفي النهاية سمحت له الفرصة أن يلاقي فريقه السابق الرجاء المغربي، الذي تولى قيادته من يناير 2019 حتى نوفمبر، وتوج معهم بكأس السوبر الإفريقي.





جدير بالذكر أن لقائي دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الذهاب في أحد أيام أول أو ثاني شهر مايو المقبل، ولقاء الإياب أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر.