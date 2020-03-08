أزمة حمدالله تحقق رقمًا لفريق الفيصلي أمام النصر





سقط فريق النصر الأول لكرة القدم بثلاثية مقابل هدفين أمام مضيفه الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية.







وبهذا فقد حقق الفيصلي الفوز الأول له على النصر، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والثاني في جميع المسابقات.





وبشكل عام منذ 13سنة، إذ حقق الفيصلي أول انتصار له على النصر في فبراير عام 2007 في كأس ولي العهد، بنتيجة 6-5.





فيما يعد هذا الفوز الأول لفريق الفيصلي على أرضه، بعد أن التقيا في 21 مباراة بجميع المسابقات، وحقق النصر الفوز في 10 لقاءات، بينما وصل العنابي إلى انتصاره الثاني، واحدًا على أرضه والآخر على أرض الأزرق، وحسم التعادل 9 مواجهات.





جدير بالذكر أن المغربي عبدالرزاق حمدالله كان قد تغيب برغبته عن لقاء النصر والفيصلي، بعدما رفض السفر مع بعثة الفريق، بسبب خصم 15% من مرتبه الشهري بعد أن تغيب عن أحد التدريبات، وبالطبع الأجواء التي حدثت أثرت على الفريق بشكل أو بآخر.