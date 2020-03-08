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عقب الإنتصار على وست هام .. ماذا قدم ميكيل أرتيتا لأرسنال هذا الموسم

الأحد 08/مارس/2020 - 06:33 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تمكن فريق أرسنال الإنجليزي من تحقيق فوز صعب على جاره اللندني وست هام يونايتد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدفاً متأخراً في الدقيقة 79، بعد أن تلقى تمريرة الألماني مسعود أوزيل وأودعها الشباك.



ورفع أرسنال رصيده للنقطة 40 من 28 مباراة، وتقدم للمركز التاسع في جدول ترتيب البريمييرليج، مع وجود مباراة مؤجلة مع مانشستر سيتي، سيخوضها يوم الأربعاء الماضي بملعب الإتحاد بمدينة مانشستر.




أرقام ميكيل أرتيتا مع أرسنال هذا الموسم

منذ توليه مهمة تدريب الجانرز هذا الموسم في يوم "البوكسينج داي" يوم 26 ديسمبر الماضي خلفاً للسويدي فريدي ليونبيرج، أشرف أرتيتا على تدريب أرسنال في 15 مباراة بجميع البطولات، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وتلقى هزيمتين فقط.



سجل الجانرز مع أرتيتا 23 هدفاً، وتلقت شباكه 12 هدفاً، بنسبة فوز 55 %.



وضمن بطولة الدوري الإنجليزي، خاض أرتيتا مع أرسنال 10 مباريات، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 56 وخسر مباراة وحيدة، سجل الفريق 16 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف، بنسبة فوز 40%.



وفي بطولة الدوري الأوروبي، خاض أرتيتا مبارتين، فاز بمباراة وخسر مثلها، وكانت مواجهتي أوليمبياكوس اليوناني في دور الـ32، حيث فاز في اليونان بهدف نظيف، قبل أن يخسر على ملعب الإمارات بهدفين مقابل هدف، ويودع البطولة.


وضمن بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، أشرف أرتيتا على جميع مباريات الجانرز في البطولة، والتي بلغت 3 مباريات، فاز بها الفريق جميعاً، مسجلاً 5 أهداف ومستقبلاً هدفاً وحيداً، وبلغ الدور ربع النهائي، والذي سيواجه خلاله فريق شيفيلد يونايتد.
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