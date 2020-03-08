قبل مواجهة الرجاء.. تفوق أبيض كاسح و3 ألقاب قارية في تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية المغربية



تنتظر فريق الزمالك مواجهة نارية ضد فريق الرجاء المغربي، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي (2019 / 2020)، حيث ستقام مباراة الذهاب

بين الفريقين أحد يومي 1، 2 مايو المقبل بالمغرب، بينما تستضيف القاهرة مباراة الإياب يومي 8، 9 من الشهر نفسه.





وحسم الزمالك تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي عقبة فريق الترجي التونسي في الدور ربع النهائي، حيث فاز عليه 3 / 1 في القاهرة، وخسر بهدف نظيف في ملعب "رادس" بتونس، بينما صعد الرجاء بعدما أطاح بفريق مازيمبي خارج البطولة، حيث تغلب عليه 2 / 0 ذهابًا، وخسر 1 / 0 في لقاء الإياب.





مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ستكون المواجهة الثانية بين الفريقين بالبطولات الإفريقية، حيث سبق والتقي الفريقين في نهائي البطولة القارية عام 2002، وحسم التعادل السلبي لقاء الذهاب بالمغرب، بينما فاز الفارس الأبيض بهدف "تامر عبد الحميد" بالقاهرة وتوج بآخر ألقابه في البطولة.





** تفوق زملكاوي كاسح ضد الأندية المغربية



التقي فريق الزمالك مع الأندية المغربية في 19 مباراة رسمية بالبطولات الإفريقية، واجه خلالها 9 أندية ( الرجاء – الوداد – الجيش الملكي – المكناسي – اتحاد طنجة – الفتح الرباطي – حسنية أغادير – المغرب الفاسي - نهضة بركان)، فاز الفارس الأبيض في 11 مباراة، وخسر 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بينهم.





سجل لاعبو الزمالك 27 هدفا خلال مواجهات الفريق السابقة ضد الأندية المغربية في البطولات الإفريقية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 13 هدفا.





أول مواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية، كانت أمام فريق الجيش الملكي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1985، وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة واحدة 1 / 0 في مباراتي الذهاب والإياب، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق المغربي بنتيجة 4 / 3.





جاءت نتائج مواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية كالتالي:



- الوداد

واجه الزمالك في 3 مباريات، فاز الفارس الأبيض في مباراتين، وخسر مباراة، سجل أبناء ميت عقبة 9 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهداف.





- المغرب الفاسي:

التقي مع الزمالك في مباراتين، فاز بهما الفريق الأبيض وسجل 4 أهداف، ولم يستقبل أي أهداف.





- الجيش الملكي:

واجه الزمالك في مباراتين، فاز كل منهما في مباراة، وسجل كل فريق هدفًا في شباك الآخر.





- المكناسي

التقي مع الزمالك في مباراتين، فاز الفارس الأبيض في مباراة وحسم التعادل نتيجة المباراة الأخرى، سجل لاعبو الزمالك 4 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.





- اتحاد طنجة:

جمعته مباراتين مع الزمالك، فاز الفريق الأبيض في مباراة وحسم التعادل نتيجة المباراة الثانية، وسجل بطل مصر 3 أهداف، واستقبلت شباكه هدف وحيد.





- الفتح الرباطي:

تقابل مع الزمالك في مباراتين، فاز الأبيض في مباراة، وحسم التعادل نتيجة المباراة الأخري، سجل أبناء ميت عقبة 3 أهداف، مقابل هدفين للفريق المغربي.





- الرجاء:

اصطدم الزمالك بفريق الرجاء في مباراتين، فاز أبناء ميت عقبة في مباراة، وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الأخري، وسجل الفريق الزملكاوي هدف وحيد ولم تستقبل شباكه أي أهداف.





- حسنية أغادير:

التقي الزمالك مع حسنية أغادير في مباراتين، فاز الفارس الأبيض في مباراة، وتعادل في المباراة الأخري، وسجل هدف وحيد.





- نهضة بركان:

واجه الزمالك في مباراتين، فاز كل منهما في مباراة وسجل كل فريق هدف في مرمي الآخر.





** 3 ألقاب قارية للزمالك أمام الأندية المغربية



نجح فريق الزمالك في التتويج بـ 3 ألقاب قارية على حساب الأندية المغربية طوال تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية جاءت كالتالي:





- 2002: توج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الرجاء المغربي، بعدما تعادل الفريقين سلبيًا في المغرب، وفاز الفارس الأبيض بهدف نظيف في القاهرة سجله تامر عبد الحميد.





- 2003: توج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب الوداد المغربي بعدما تغلب عليه 3 – 1.