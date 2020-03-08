Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل مواجهة الرجاء.. تفوق أبيض كاسح و3 ألقاب قارية في تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية المغربية

الأحد 08/مارس/2020 - 06:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

تنتظر فريق الزمالك مواجهة نارية ضد فريق الرجاء المغربي، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي (2019 / 2020)، حيث ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين أحد يومي 1، 2 مايو المقبل بالمغرب، بينما تستضيف القاهرة مباراة الإياب يومي 8، 9 من الشهر نفسه.


وحسم الزمالك تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي عقبة فريق الترجي التونسي في الدور ربع النهائي، حيث فاز عليه 3 / 1 في القاهرة، وخسر بهدف نظيف في ملعب "رادس" بتونس، بينما صعد الرجاء بعدما أطاح بفريق مازيمبي خارج البطولة، حيث تغلب عليه 2 / 0 ذهابًا، وخسر 1 / 0 في لقاء الإياب.


مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ستكون المواجهة الثانية بين الفريقين بالبطولات الإفريقية، حيث سبق والتقي الفريقين في نهائي البطولة القارية عام 2002، وحسم التعادل السلبي لقاء الذهاب بالمغرب، بينما فاز الفارس الأبيض بهدف "تامر عبد الحميد" بالقاهرة وتوج بآخر ألقابه في البطولة.


** تفوق زملكاوي كاسح ضد الأندية المغربية

التقي فريق الزمالك مع الأندية المغربية في 19 مباراة رسمية بالبطولات الإفريقية، واجه خلالها 9 أندية ( الرجاء – الوداد – الجيش الملكي – المكناسي – اتحاد طنجة – الفتح الرباطي – حسنية أغادير – المغرب الفاسي - نهضة بركان)، فاز الفارس الأبيض في 11 مباراة، وخسر 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بينهم.


سجل لاعبو الزمالك 27 هدفا خلال مواجهات الفريق السابقة ضد الأندية المغربية في البطولات الإفريقية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 13 هدفا.


أول مواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية، كانت أمام فريق الجيش الملكي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1985، وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة واحدة 1 / 0 في مباراتي الذهاب والإياب، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق المغربي بنتيجة 4 / 3.


جاءت نتائج مواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية كالتالي:

- الوداد
واجه الزمالك في 3 مباريات، فاز الفارس الأبيض في مباراتين، وخسر مباراة، سجل أبناء ميت عقبة 9 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهداف.


- المغرب الفاسي:
التقي مع الزمالك في مباراتين، فاز بهما الفريق الأبيض وسجل 4 أهداف، ولم يستقبل أي أهداف.


- الجيش الملكي:
واجه الزمالك في مباراتين، فاز كل منهما في مباراة، وسجل كل فريق هدفًا في شباك الآخر.


- المكناسي
التقي مع الزمالك في مباراتين، فاز الفارس الأبيض في مباراة وحسم التعادل نتيجة المباراة الأخرى، سجل لاعبو الزمالك 4 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.


- اتحاد طنجة:
جمعته مباراتين مع الزمالك، فاز الفريق الأبيض في مباراة وحسم التعادل نتيجة المباراة الثانية، وسجل بطل مصر 3 أهداف، واستقبلت شباكه هدف وحيد.


- الفتح الرباطي:
تقابل مع الزمالك في مباراتين، فاز الأبيض في مباراة، وحسم التعادل نتيجة المباراة الأخري، سجل أبناء ميت عقبة 3 أهداف، مقابل هدفين للفريق المغربي.


- الرجاء:
اصطدم الزمالك بفريق الرجاء في مباراتين، فاز أبناء ميت عقبة في مباراة، وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الأخري، وسجل الفريق الزملكاوي هدف وحيد ولم تستقبل شباكه أي أهداف.


- حسنية أغادير:
التقي الزمالك مع حسنية أغادير في مباراتين، فاز الفارس الأبيض في مباراة، وتعادل في المباراة الأخري، وسجل هدف وحيد.


- نهضة بركان:
واجه الزمالك في مباراتين، فاز كل منهما في مباراة وسجل كل فريق هدف في مرمي الآخر.


** 3 ألقاب قارية للزمالك أمام الأندية المغربية

نجح فريق الزمالك في التتويج بـ 3 ألقاب قارية على حساب الأندية المغربية طوال تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية جاءت كالتالي:


- 2002: توج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الرجاء المغربي، بعدما تعادل الفريقين سلبيًا في المغرب، وفاز الفارس الأبيض بهدف نظيف في القاهرة سجله تامر عبد الحميد.


- 2003: توج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب الوداد المغربي بعدما تغلب عليه 3 – 1.


- 2019: توج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان، بعدما تبادل الفريقين الفوز 1 / 0 في مباراتي الذهاب والإياب، ليحسم الفارس الأبيض تتويجه باللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3,
Advertisements

أخبار تهمك

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

غيابات مؤثرة عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. متعب يطمئن الجماهير

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:05 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

09:35 م

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status