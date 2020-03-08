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شاهد.. لحظة مقتل ممثلة شهيرة بالرصاص (فيديو)

الأحد 08/مارس/2020 - 06:24 ص
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بوابة الفجر
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تدوال رواد مواق التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية، النار على الممثلة السابقة فانيسا ماركيز 49 عامًا في 30 أغسطس الماضي.

ويعود الحادث عندما وصلت الشرطة إلى منزل الممثلة لتقييم حالتها الصحية ومع وصولهم لاحظوا أن الممثلة صاحبة ا تعاني من أزمة نفسية.

ويظهر في الفيديو دخول أفراد الشرطة لمنزل فانيسا، لمطالبتها بالخروج والخضوع للفحص النفسي، وهو ما كانت ترفضه الممثلة بشدة.

وخرجت فانيسا من الغرفة ممسكة بمسدس موجهة إياه تجاه أفراد الشرطة، ما دفعهم لإطلاق 12 رصاصة عليها قبل نقلها للمستشفى حيث أعلنت وفاتها.

يذكر أن المسدس الذي أشهرته فانيسا ماركيز، كان لعبة.



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