"سيمفونية الموت والحياة" تحصد أهم جوائز أيام الشارقة المسرحية





حصدت (سيمفونية الموت والحياة) لمسرح الشارقة الوطني أبرز جوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الثلاثين التي أسدل الستار عليها مساء الجمعة في الإمارات.





وفاز العرض بجوائز أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل إخراج لمحمد العامري، وأفضل تأليف مسرحي لإسماعيل عبد الله، وأفضل ديكور لوليد عمران، وأفضل مؤثرات صوتية وموسيقية لإبراهيم الأميري.





تدور أحداث العرض حول فكرة مواجهة الإرهاب والتطرف بالفن والجمال من خلال رحلة فرقة موسيقية تم تكليفها بإحياء حفلات ترفيهية لجنود الجيش وفي طريقها لهذه المهمة تهاجم مجموعة متطرفة القطار الذي يقل الفرقة وتتهمها بالفسق والكفر.





وفي باقي الجوائز فاز عرض (ليلة مقتل العنكبوت) بعدد جيد فحصل على جائزة أفضل مكياج، وأفضل إضاءة، وأفضل ممثل في دور أول لحميد فارس، وأفضل ممثلة واعدة لسارة حيدر المازمي إضافة لجائزة لجنة التحكيم للمخرجة إلهام محمد.





أما عرض (أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي) فحصل على جائزتي أفضل أزياء وأفضل ممثل واعد لعبد الله خالد المهيري.





وحصل عرض (أين عقلي يا قلب) على جائزة أفضل ممثلة في دور أول لريم الفيصل.





تنافست على الجوائز سبعة عروض مسرحية من بين 13 عرضا شملتها الدورة الثلاثين لأيام الشارقة المسرحية وتشكلت لجنة التحكيم من الممثل والمخرج الأردني محمد الضمور والمخرج المغربي أمين ناسور والفنان العراقي جبار جودي والممثلة التونسية زهيرة بن عمار والإماراتي وليد الزعابي.



