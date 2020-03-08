جنون كرة القدم.. بوكا جونيورز يتوج بطلا للدوري الأرجنتيني بسيناريو مثير

وسجل اللاعب الأرجنتيني كارلوس تيفيز هدف فريق بوكا جونيورز الوحيد في المباراة بالدقيقة 72 من الشوط الثاني بعد سيطرة كاملة على أحداث اللقاء.

وجاء فوز البوكا بلقب الدوري الارجنتيني بسيناريو مثير حتى آخر جولة من البطولة، وذلك بعد تعثر ريفيربليت بالتعادل مع فريق توكومان بنتيجة هدف لكل فريق.





وكان يحتاج ريفيربليت للفوز فقط من أجل التتويج باللقب، حيث دخل المباراة وفي رصيده 46 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يحل البوكا في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.





وانهى بوكا جونيورز بطولة الدوري في الصدارة برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريفيربليت صاحب المركز الثاني.