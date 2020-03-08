Advertisements
Advertisements
Advertisements

جنون كرة القدم.. بوكا جونيورز يتوج بطلا للدوري الأرجنتيني بسيناريو مثير

الأحد 08/مارس/2020 - 04:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
توج فريق بوكا جونيورز بلقب بطولة الدوري الارجنتيني بعد الفوز على فريق خيمناسيا الذي يقوده فنيا دييجو مارادونا بنتيجة هدف نظيف في إطار منافسات الجولة الأخيرة من البطولة.

وسجل اللاعب الأرجنتيني كارلوس تيفيز هدف فريق بوكا جونيورز الوحيد في المباراة بالدقيقة 72 من الشوط الثاني بعد سيطرة كاملة على أحداث اللقاء.


وجاء فوز البوكا بلقب الدوري الارجنتيني بسيناريو مثير حتى آخر جولة من البطولة، وذلك بعد تعثر ريفيربليت بالتعادل مع فريق توكومان بنتيجة هدف لكل فريق.


وكان يحتاج ريفيربليت للفوز فقط من أجل التتويج باللقب، حيث دخل المباراة وفي رصيده 46 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يحل البوكا في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.


وانهى بوكا جونيورز بطولة الدوري في الصدارة برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريفيربليت صاحب المركز الثاني.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. متعب يطمئن الجماهير

منذ أقل من ساعتين

غيابات مؤثرة عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 م

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

09:35 م

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status