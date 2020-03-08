خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

علق الدكتور أحمد الشناوي، الخبير الدولي في الموارد المائية وتصميمات السدود، على بيان الخارجية الأخير والخاص بالرد على إثيوبيا بعد بيان جامعة الدول العربية قائلا: "هذا البيان جاء متأخر جدًا".





وأضاف "الشناوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي: "بعد بناء مصر السد العالي جمعت الدول الإفريقية كأسرة لإدارة نهر النيل، وأنشئت الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، وضمت كل دول حوض النيل كأسرة واحدة وأديس أبابا الوحيدة التي رفضت الانضمام".





وتابع: "سبب رفض إثيوبيا أن الموساد يتحكم في سياستها بالكامل، ومن أول بنائها هددت إسرائيل بضربه لكي تغرق مصر، والسد العالي مبني بالردم أي عند ضربه لا يتأثر فبدأت فكرة سد النهضة من هنا لأنه يتحكم في مياه النيل ويحتوي على 86 % من إرد نهر النيل، وفي القانون الدولي يتم تقسيم المياه وفق للاحتياجات وما تبقي يستخدم في المشروعات".





وأكمل: "مصر تحصل على 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل لإعاشة شعب وهذا عندما كان عدد سكان 30 مليون مواطن، وأيدت السادات عندما ضرب هذا السد، وحسني قال لو أتبنت طوبة احد هضربه".





وكانت الخارجية المصرية أصدرت بيان أعلنت رفضها جملة وتفصيلًا لبيان وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصادر يوم ٦ مارس ٢٠٢٠ حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ بشأن سد النهضة الإثيوبي.





أكد البيان أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥.