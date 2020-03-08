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مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها

الأحد 08/مارس/2020 - 03:37 ص
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جدول_ مبارايات_ اليوم
جدول_ مبارايات_ اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 8 - 3 - 2020، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية "إياب دور الـ8"

بيراميدز ضد زاناكو، تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

نهضة بركان ضد المصري، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 7.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"

تشيلسي ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ27"

ريال بيتيس ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ26"

ميلان ضد جنوى، تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.

يوفنتوس ضد إنتر ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ25"

بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج، تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.
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