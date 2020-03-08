Advertisements
غيابات مؤثرة عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني
الأحد 08/مارس/2020 - 03:30 ص
Advertisements
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة نظيره نادي ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
وتقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس على أرضية ملعب بينيتو فيامارين، معقل الأخير.
حيث غاب عن تدريبات ريال مدريد كل من كارفخال وناتشو وفرانشيسكو إيسكو، الذي تألق بشكل كبير في المباريات الأخيرة.
وأصبح من المؤكد غياب ثلاثي الفريق الملكي عن مباراة ريال بيتيس، بعد إعلان زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمباراة الغد.
ومن المتوقع أن يشارك البرازيلي إيدير ميليتاو في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب كارفاخال، وكان اللاعب قد شارك في هذا المركز سابقًا أمام إشبيلية.
Advertisements