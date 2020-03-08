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غيابات مؤثرة عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

الأحد 08/مارس/2020 - 03:30 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة نظيره نادي ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس على أرضية ملعب بينيتو فيامارين، معقل الأخير.


حيث غاب عن تدريبات ريال مدريد كل من كارفخال وناتشو وفرانشيسكو إيسكو، الذي تألق بشكل كبير في المباريات الأخيرة.


وأصبح من المؤكد غياب ثلاثي الفريق الملكي عن مباراة ريال بيتيس، بعد إعلان زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمباراة الغد.


ومن المتوقع أن يشارك البرازيلي إيدير ميليتاو في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب كارفاخال، وكان اللاعب قد شارك في هذا المركز سابقًا أمام إشبيلية.
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