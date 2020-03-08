في اليوم العالمي للمرأة.. فنانات لعبن دور البطولة المطلقة أبرزهن نبيلة عبيد ومي عز الدين









ويستعرض "الفجر الفني" نماذج لبعض الفنانات اللائي لعبن دور البطولة المطلقة.



نبيلة عبيد

"رابعة العدوية" هو اسم المسلسل الذي شاركت فيه ببطولة مطلقة وهو من أحداث عام 1963م، تدور الأحداث حول امرأة تساعد الفقراء ومن بينهم رابعة العدوية التي طلبت منها الحضور إليها في مدينة "البصرة"، وشارك في هذا المسلسل كلا من نبيلة عبيد، حسن رياض، فريد شوقي، سامية رشدي، سلوى محمد، شريف ماهر.



نبيلة عبيد

قامت ببطولة فيلم "بمبة كشر" قامت بتكوينه بنفسها في ظل أزمات الإنتاج، وحقق نجاحا عظيما في ذلك الوقت، الى جانب بطولتها في العديد من الأعمال منها "وكالة البلح وخمسة باب"، "المدبح"، "شهد الملكة"، "الضائعة''، "جبروت امرأة" وأفلاما تداولت سلبيات المجتمع المصري منها "الباطنية".



ياسمين صبري

حققت النجمة الجميلة "ياسمين" نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الماضي بمشاركتها في أولى بطولاتها الفنية في مسلسل "حكايتي" واستطاعت أن تكسب قلوب الملايين.





وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمامها، وتدخل في خلافات مع عائلتها و تسافر من الصعيد، ، وشارك في هذا العمل كلا من ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، اسلام جمال، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، وفاء عامر، أحمد حاتم، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، جمال عبدالناصر.



مي عز الدين

شاركت مي، في بطولة العديد من الأعمال بدايتهم في فيلم "رحلة حب" مع الفنان "محمد فؤاد"، مسلسل ''أين قلبي'' مع الفنانة "يسرا" وتجسيدهت دور ابنتها واستطاعت إتقان الدور بكل تميز.



ومسلسلها الكوميدي الأخير "البرنسيسة بيسة" الذي جسدت فيه شخصيتين، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميدية وأدخل هذا العمل السرور والبهجة في قلوب الجماهير بخفة دم "مي" وشقاوتها، وشارك في هذا العمل كلا من مي عز الدين، أحمد حاتم، مها أحمد،خالد سليم.



دنيا سمير غانم

شاركت في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الذي تناول قصة لثلاث شخصيات بقصص مختلفة، وشارك في هذا العمل سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، شيماء سيف، محمد سلام، أحمد رزق، علاء زينهم، سلوى محمد رزق، دلال عبد العزيز، صلاح عبد الله، إنعام سالوسة.



ياسمين عبد العزيز

أسندت لها بطولة مسلسل ''لأخر نفس" وأستطاعت كعادتها التي كسبت بها حب الجمهور لها أن تحقق نجاحًا كبيرًا في هذا العمل.





وتدور أحداث المسلسل حول امرأة فقدت زوجها الذي يعمل ظابطا، ويتعرض أولادها للخطف، وتكتشف صدمات في حياة زوجها لم تكن تعرفها من قبل، وشارك في هذا العمل كلا من أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، مراد مكرم، محمد عز، هند عبد الحليم، حازم ايهاب، عواطف حلمي، هاجر الشرنوبي.













يحتفل العالم العربي باليوم العالمى للمرأة الذي يأتي في الثامن من مارس من كل عام كتقدير لمجهودات المرأة فى مختلف نواحى الحياة.وتستحق المرأة هذا اليوم الذي لم يأتيها من فراغ إلا بعد بذل الجهد والمشقة والعطاء، فالمرأة ليست فقط نصف المجتمع كما يقال بل هي المجتمع بأكمله وبدونها تنقلب الحياة رأسا على عقب.