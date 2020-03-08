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اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى ضد أحمد موسى ونقيب الصحفيين

الأحد 08/مارس/2020 - 07:20 ص
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أحمد موسى
أحمد موسى
هدير حمزة
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تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، بامتناع نقيب الصحفيين بصفته، عن إصدار قرار بإحالة أحمد موسى، إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين. 

و أقام الدعوى ممدوح مصطفي عبد الفتاح، مختصما كلا من: نقيب الصحفيين بصفته، وأحمد علي موسى وشهرته "أحمد موسى".

و حملت الدعوي رقم 25323 لسنه 71 شق عاجل، كما طالب المدعي بقبول الدعوي شكلا، وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين القضاء الإداري أحمد موسى

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