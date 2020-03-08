في اليوم العالمي للمرأة.. فنانات استطعن أن ينجحن في الحياة العملية والزوجية





منى زكي



نانسي عجرم



سيرين عبد النور



هند صبري

تزوجت الفنانة التونسية هند صبري،من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، وفي عام 2019 اختيرت عضوة للجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي العالمي في دورته ال 76، وهي أول سيدة عربية تنضم للجنة.



وتعتبر هند صبري من الفنانات التي وضعن أرجلهن في عالم الفن وأثبتت جدراتها في التمثيل من أشهر أعمالها السينمائية"ويجا، مواطن ومخبر وحرامي، الجزيرة الجزء الأول والثاني، ابراهيم الأبيض، عمارة يعقوبيان وغيرها من الأعمال الفنية المميزة".



اختارت مجلة CEO Middle East النجمة هند صبري ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية لعام 2013 والتي تصدرها المجلة، حيث ضمت القائمة نخبة من النساء العربيات صاحبات بصمات مؤثرة في مجالات الثقافة والسياسة وتنمية المجتمع، وذلك لجهودها الإنسانية في مجال مكافحة الفقر بالإضافة لإنجازاتها الفنية



كما تُعد هند واحدة من أبرز 4 نساء قمن بالإسهام في الترويج لحملة انتفاضة المرأة في العالم العربي على صفحات Facebook، وهي حركة مستوحاة من ثورات الربيع العربي وتطالب بحق المساواة بين الجنسين طبقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، كما تنادي بضمان الحرية والاستقلال والأمان للنساء العربيات.









تعد المرأة هي النصف الثاني للمجتمع، فهي شريك أساسي للرجل ولها دور فعال في نهضة المجتمعات، واستطاعت المرأة أن تثبت ذاتها وتنجح في جميع المجالات الحياتية سواء السياسية أو الإقتصادية أو الفنية، كما أنها لم تنسى دورها كأم في تربية الأجيال.ويرصد "الفجر الفني" في اليوم العالمي للمرأة عددًا من الفنانات اللائي استطعن أن ينجحن في حياتهن الزوجية والعمليةتزوجت الفنانة مني زكى عام 2002 من الفنان أحمد حلمي، وأنجبت منه بعد عام ابنتهما لي لي، وفي عام 2014 أنجبت ابنهما الثاني سليم. ورزقا بابنهما الثالث يونس في سنة 2016.وتعد مني زكي من أشهر الفنانات اللتان تألقن في مجال التمثيل سواء في السينما أو الدراما أو المسرح وقدمت العديد من الأعمال الناجحة منها "افريكانو، مافيا، سهر الليالي، خالتي فرنسا، احكي يا شهرزاد، أولاد العم، عفروتو، يامسافر وحدك، الضوء الشارد، ضد التيار"، كما أنها على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "أولاد العم"، وأحسن ممثلة عن دورها في فيلم "دم الغزال".تزوجت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عام 2008 من طبيب الأسنان "فادي الهاشم"، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم «ميلا» وغنت لها أغنية بعنوان "يارب تكبر ميلا"، وأنجبا ابنتهما الثانية بعام 23 أبريل 2011 وأسمتها "إيلا".واستطاعت نانسي عجرم أن تتألق في مجال الغناء، وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة الموسيقى العالمية ثلاث مرات: أولاهما عام 2008 عن ألبوم 'بتفكر في إيه' وثانيهما عام 2011 عن ألبوم 'نانسي 7' والثالثة عام 2014 عن ألبوم 'نانسي 8'، ولقب أفضل مغنية عربية عامي 2003 و2004 في مجلة زهرة الخليج، ومجلة نيوزويك المعربة الأمريكية التي قالت بأنها إحدى أكثر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي.تزوجت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور من اللبناني فريد رحمة في 2007، ولها بنت تدعى تاليا ولدت في 10 يونيو 2011 وانجبت طفلها الثاني في 17 مارس2018.واستطاعت سيرين عبد النور أن تثبت موهبتها بين نجوم لبنان وقدمت العديد من الأعمال الدرامية وتصدرت بطولتها منها "سارة، روبي، لعبة الموت، سيرة الحب".