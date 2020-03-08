تكريم مها أحمد في مبادرة "أهل مصر" لمساعدة المرضى غير القادرين













كُرمت الفنانة مها أبو عوف، اليوم من مبادرة "أهل مصر" عن مشوارها الفني ومشاركتها مساعدة المرضى غير القادرين.وأقيم أمس في أحد الفنادق مبادرة جديدة لمساعدة المرضي غير القادرين الذين يعانون من تشوهات الحروق التي تحتاج إلى تدخل جراحي بالتعاون مع مؤسسة "أهل مصر".وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة مها أبو عوف، أحمد فتحي، منال سلامة، حازم إيهاب وأيضا بعض السفراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والأطباء.كانت أحيت كارمن سليمان، الحفل الخاص بالمبادرة وقدمت باقة من أجمل أعمالها الغنائية الحديثة والقديمة خلال الحفل.