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وزير التعليم يكشف تفاصيل تغيير نظام الثانوية العامة (فيديو)

الأحد 08/مارس/2020 - 04:51 ص
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طارق شوقي
طارق شوقي
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تغيير نظام التقييم في المرحلة الثانوية، لافتًا إلى أنه سيتم استخدام التكنولوجيا بشكل كبير، والآن أصبح هناك  بنية أساسية غير متواجدة في الكثير من الدول.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي: "مصر تعمل حاليا علي نظام تعليم جديد بالكامل ومطبق علي أطفال الحضانة حتى الصف الثاني الابتدائي كما أنهم يدرسون منهجا جديدا وكتبا جديدة كما أننا متفائلون جدا بهذا الجيل".

وتابع وزير التربية والتعليم: "هذا الجيل سيتخرج بفكر جديد وثقافة جديدة في 2030، والخطة التي نقوم بتنفيذها نفذنا منها 65%، كما أن بنك المعرفة يحتوى علي منصة وزارة التعليم، ونعمل عليه ليل نهار حتى نصل في المستقبل إلى التعلم عن بعد، ويوجد عليه مناهج المرحلة الثانوية بالكامل".
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