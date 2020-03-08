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حازم إيهاب لـ"الفجر الفني": أرغب في تقديم عمل فني عن "كورونا".. ومسلسلي في رمضان مفاجأة

الأحد 08/مارس/2020 - 02:44 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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فنان شاب على قدر عالي الموهبة ورغم قلة أعماله استطاع أن يلفت الانظار إليها، فهو يتميز أيضًا بوجه بشوش وأطلقت عليه بعض الفتيات "الكراش" لكونه من الممثلين الشباب الوسيمين، وهو الفنان الشاب حازم إيهاب.

وشارك حازم إيهاب، مبادرة لمساعدة المرضي غير القادرين الذين يعانون من تشوهات الحروق التي تحتاج لتدخل جراحي بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر، والتقي به "الفجر الفني" خلال المبادرة.

كلمنا عن مشاركتك في مبادرة اهل مصر؟
سعيد جدًا بمشاركتي في هذا المبادرة المحترمة بالتنظيم العالي وهي منظومة كبيرة وأتمني لهم التوفيق والنجاح في القادم.

كيف ترى دور الفن في توعية الفيروسات المنتشرة حاليًا كـ "كورونا"؟
الدور لا ينحصر فقط في الفن ويجب أن نقدم أعمالًا سينمائية تظهر عن وباء انتشر في العالم وتظهر كمية الصعوبات المتواجدة حاليًا، ويجب على المواطنين أن يكفوا عن المزاح مع تفشي وباء كورونا ويجب أن يكون هناك وعي أكثر وأن نتعامل مع ذلك بحذر أكثر.. وأنا من الممكن اقدم عمل شبابي عن توعية الفيروسات.

هل هناك جزء ثاني من مسلسل كإنه امبارح؟
حتى الآن ليس هناك جزء ثاني وكل ما نشر عبر السوشيال ميديا ليس له أي أساس من الصحة، وكان هناك بعض الكلام عن وجود جزء  بعد انتهاء تصوير الجزء الأول لكن هذا ليس صحيحًا.

ماذا عن أعمالك الجديدة؟
اقتربت من انتهاء تصوير مشاهدي في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الرابع، من إخراج طارق أبو سيف، واتمنى أن هذا العمل يكون محطة فارقة في مشواري الفني، وأما عن مسلسل رمضان فهو مفاجأة.

وهل تحضر لعمل جديد في السينما؟
أشارك في فيلم "العارف" مع الفنان أحمد عز، وأحمد فهمي، وإخراج أحمد علاء الديب والمقرر أن يتم عرضه في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر.

كلمنا عن تجربتك في المسرح؟
قدمت في شهر ٧ الماضي مسرحية تحمل عنوان "سكة سفر" لمدة أسبوعين من إخراج وليد طلعت، وشارك في المسرحية مجموعة شباب بمستوى عالي من الموهبة، وحقق المسرحية نجاح كبير، وأتمنى تكرر التجربة مرة ثانية خلال الفترة المقبلة.

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