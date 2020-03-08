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كل ما تريد معرفته عن لقاء يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الأحد 08/مارس/2020 - 02:37 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يصطدم فريق يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الأحد 8 مارس بغريمه إنتر ميلان، في مباراة "ديربي إيطاليا" المقررة ضمن إستئناف مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، والمقررة على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.



وستقام المباراة أمام مدرجات خاوية، بعد تفشي فيروس كورونا القاتل في إيطاليا.


ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري للفوز على إنتر، وذلك من أجل إستعادة الصدارة التي إنتزعها منه فريق لاتسيو، وأيضاً إبعاد الإنتر عن صراع الصدارة والتفرغ للصراع مع لاتسيو.



بينما لا يوجد بديل أمام النيرادزوري بقيادة أنطونيو كونتي سوى الفوز، للحفاظ على تواجده ضمن صراع الحصول على اللقب الغائب.




ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان


يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 60 نقطة جمعها من 25 مباراة، بواقع 19 فوز وثلاث تعادلات ومثلها خسائر، سجل 48 هدفاً، وسكنت شباكه 24 هدفاً.



بينما يتواجد الإنتر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 24 مباراة وله مباراة مؤجلة مع سامبدوريا، حيث حقق الفريق 16 فوز و6 تعادلات وهزيمتين، سجل 49 هدفاً وسكنت شباكه 22 هدفاً، ويعد أقوى خطوط الدفاع في المسابقة.



موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان


ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء الأحد 8 مارس، في تمام العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي ودبي، التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.



وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD4 ويعلق عليها علي محمد علي ويديرها الحكم ماركو جويدا.



التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان


من المتوقع أن يبدأ ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليكس ساندرو – لياندرو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – دانيلو.

خط الوسط: بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا – خوان كوادرادو.




بينما من المتوقع أن يبدأ أنطونيو كونتي المدير الفني للإنتر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان سكرينيار – ستيفان دي فري – أليساندرو باستوني.

خط الوسط: أنطونيو كاندريفا – ماتياس فيسينو – مارسيلو بوروفيتش – نيكولو باريلا – أشلي يونج.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز
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