بعد تلقيبها بـ"سيدة المسرح العربي" واكتشاف زواجها العرفي.. تعرف على أبرز المعلومات في حياة سميحة أيوب





"الفجر الفني

يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنانة المصرية سميحة أيوب عثمان، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية، واستطاعت أن تكسب قلوب الملايين.ويعرض" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها..1- ولدت في 8 مارس بحي شبرا بالقاهرة عام 1932م.2- تخرجت في عام 1954م من معهد التمثيل.3- بدأت مسيرتها الفنية بالتتلمذ على يد زكي طليمات.4- قدمت العديد من المسلسلات منها مزاج الخير، أميرة في عابدين، ضبط واحضار، أمهات في بيت الحب، زهرة في الأرض البور، مملوك في الحارة، الضحية.5- شاركت في عدة أفلام منها السر في بير، جسر الخالدين، المتشردة، سجين الليل، الليلة الكبيرة، قلبي يهواك، تيتة رهيبة.6- عملت في عدة أعمال مسرحية حتى لقبت بسيدة المسرح العربي.7- عملت مديرة للمسرح الحديث والمسرح القومي.8- تزوجت ثلاث مرات منها الأولى من "محسن سرحان"، الثانية من "محمود مرسي"، والأخيرة كانت من "سعد الدين وهبة".9- لم تنجب سوى من زوجها محسن سرحان ومحمود مرسي.10- أنجبت كلا من محمود، علاء.11- عرف مأخرا حقيقة زواجها عرفيا من المخرج "أحمد النحاس".