اليوم.. إطلاق حملة للتطعيم ضد الحصبة

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتي ستستمر حتى 26 من مارس الجاري، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة.





وتستهدف الحملة تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل بكافة محافظات الجمهورية، على أن يكون التطعيم للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، باستثناء المحافظات الحدودية والتي تضم: أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، سيتم تطعيم الأطفال بها من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات بهدف ضمان زيادة معدلات المناعة المجتمعية بهذه المحافظات والتي يكثر تواجد غير المصريين بها، ويتواجد بها العديد من منافذ الدخول.





وأشارت الوزارة إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن سيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الساعة الخامسة مساءً، مضيفًا أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.





وأضافت الوزارة أنه سيشارك في الحملة أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية، و5 آلاف و740 طبيبًا تم تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية بوزارة الصحة والمديريات، والإدارات الصحية، والمناطق الطبية، ومنسقين بالمدارس والحضانات، موضحًا أن الطعم المستخدم في الحملة يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد في الزراع الأيسر.





وتهدف الحملة إلى الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، مشددًا على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال لأنها الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، موضحا أن التطعيم آمن تماما.