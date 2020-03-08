كيكي سيتين يرد على الجماهير بعد الانتقادات اللاذعة

رد المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على انتقادات الجماهير خلال مباراة ريال سوسيداد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، والتي انتهت بفوز البارسا بهدف نظيف.





وقال سيتين في تصريحات صحفية : "‏يصعب على المشجعين تقبل فكرة أن سوسيداد يسيطر على المباراة، ولكن علينا أن نضع بالاعتبار أنهم فريق رائع".





وأضاف ‏عن تكتيك سوسيداد في الضربات الحرة : "إنها فكرة جيدة لكنها يمكن أن تحجب الرؤية على حارس المرمى، ولا بأس في التفكير في طرق جديدة".





وكان لاعبو ريال سوسيداد قد ظهروا بشكل جديد خلال الكرات الثابتة الخطيرة لبرشلونة، حيث يقف لاعب على خط المرمى بجانب الحارس، وينضم جميع اللاعبين داخل منطقة الجزاء لمنع الكرة من دخول المرمى.