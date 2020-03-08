Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيكي سيتين يرد على الجماهير بعد الانتقادات اللاذعة

الأحد 08/مارس/2020 - 02:02 ص
Advertisements
كيكي سيتين
كيكي سيتين
أحمد عصام
Advertisements
رد المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على انتقادات الجماهير خلال مباراة ريال سوسيداد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، والتي انتهت بفوز البارسا بهدف نظيف.

وقال سيتين في تصريحات صحفية : "‏يصعب على المشجعين تقبل فكرة أن سوسيداد يسيطر على المباراة، ولكن علينا أن نضع بالاعتبار أنهم فريق رائع".

وأضاف ‏عن تكتيك سوسيداد في الضربات الحرة : "إنها فكرة جيدة لكنها يمكن أن تحجب الرؤية على حارس المرمى، ولا بأس في التفكير في طرق جديدة".

وكان لاعبو ريال سوسيداد قد ظهروا بشكل جديد خلال الكرات الثابتة الخطيرة لبرشلونة، حيث يقف لاعب على خط المرمى بجانب الحارس، وينضم جميع اللاعبين داخل منطقة الجزاء لمنع الكرة من دخول المرمى.
Advertisements

أخبار تهمك

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لجماهير الكرة بشأن احتجاز متعب في المستشفى

منذ أقل من ساعة

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول ضد بورنموث.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالبريميرليج

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 7 مارس 2020

منذ حوالي 3 ساعات

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ ساعتين

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتعادل مع الوداد المغربي تاريخيًا بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 م

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status