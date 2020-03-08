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بعد الفوز على وست هام .. أرقام فريق أرسنال خلال هذا الموسم

الأحد 08/مارس/2020 - 01:40 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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حقق فريق أرسنال فوزاً صعباً على ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب "الإمارات"، لحساب الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويدين أرسنال بالفضل لمهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بمساعدة من زميله الألماني مسعود أوزيل.



وجراء هذا الفوز، تقدم أرسنال للمركز التاسع في لائحة الترتيب، بعد أن وصل رصيده من النقاط للنقطة 40، ويبتعد بفارق خمس نقاط عن المركز الرابع الؤهل لدوري أبطال أوروبا، والذي يتواجد فيه تشيلسي برصيد 45 نقطة.




أرقام فريق أرسنال لهذا الموسم


وخاض فريق أرسنال في عموم البطولات 41 مباراة، حقق الفوز في17 مباراة، وتعادل في 16 وخسر 8 مباريات، سجل الفريق 71 هدفاً، وتلقت شباكه 51 هدفاً.



وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب الفريق 28 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 13 وخسر 6 مباريات، له 40 هدفاً وعليه 36 هدفاً.


وضمن مباريات الدوري الأوروبي، غادر الفريق البطولة من دور الـ32 على يد أوليمبياكوس اليوناني، بعد أن خاض 8 مباريات، فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مثلهما، سجل 16 هدفاً وعليه 9.


وفي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، يتواجد الفريق في دور الـ8 حيث سيواجه شيفيلد يونايتد، وقد خاض الفريق 3 مباريات فاز بهما جميعاً، سجل 5 أهداف وعليه هدفاً واحداً.


بينما في بطولة كأس الرابطة، غادر الفريق من دور الـ16 أمام ليفربول بركلات الترجيح، بعد أن خاض مبارتين سجل خلالهما 10 أهداف وتلقت شباكة 5 أهداف.



ويمتلك الفريق مباراة مؤجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون أمام فريق مانشستر سيتي، حيث ستقام يوم الأربعاء المقبل بملعب الإتحاد بمدينة مانشستر.
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