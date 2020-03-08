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اليوم.. وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر بسبب "كورونا"

الأحد 08/مارس/2020 - 06:25 ص
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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
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تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، لمحافظة الأقصر، لمتابعة مستجدات الوضع بالمحافظة، خاصة بعد الإعلان عن اكتشاف 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان متجهه إلى الأقصر.

تأتي هذه الزيارة بناءً على توجيهات وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث وجه وزراء الصحة، والسياحة، والطيران، بالتوجه للأقصر لمتابعة الأوضاع هناك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء السبت، بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد فيروس كورونا أخبار

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