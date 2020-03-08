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كاتبة: التدين الشكلي غطاء لممارسة الكبائر (فيديو)

الأحد 08/مارس/2020 - 06:41 ص
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سحر الجعارة
سحر الجعارة
مروة عبدالعزيز
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قالت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، إن التدين الشكلي أتخذه البعض كغطاء لممارسة الكبائر والجرائم، لافتة إلى أن الدين عبادات ومعاملات.

وأضافت "الجعارة" خلال لقائها ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أمس السبت: "في العبادات ليس من حق أحد أن يشق عن صدر الآخر، وهذا بأمر الإسلام ومعنديش محاكم تفتيش عشان تقول الشخص ده مؤمن أو كافر، أو متدين، وشعائر الدين تتم بين العبد وربه".

وتابعت الكاتبة الصحفية: "أما المعاملات، فالتدين الشكلي يتخذه البعض لممارسة كافة الكبائر والجرائم المضادة للإنسانية، فكيف ولدت داعش؟ وكيف فتحت أسواق النخاسة؟ وكيف أسقطوا الأوطان باسم الدين والجهاد؟".
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كاتبة سحر الجعارة توك شو التدين

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