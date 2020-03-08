Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في واشنطن

الأحد 08/مارس/2020 - 01:33 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أفادت قناة العربية في خبر عاجل، أنه تم الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأميركية واشنطن.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن كورونا أول اصابة أخبار

أخبار تهمك

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لجماهير الكرة بشأن احتجاز متعب في المستشفى

منذ أقل من ساعة

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتعادل مع الوداد المغربي تاريخيًا بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ ساعتين

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 7 مارس 2020

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول ضد بورنموث.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالبريميرليج

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 2029 حالة

البحرين تعلن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا

عاجل.. البرازيل تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

عاجل.. ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من ألفين بكوريا الجنوبية

نيوزيلندا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

ليتوانيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 م

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status