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خبر سار لجماهير الكرة بشأن احتجاز متعب في المستشفى

الأحد 08/مارس/2020 - 01:13 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي الأسبق، على آخر التطورات في إصابة عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق بجلطة المخ.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخضية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الأشعات التي خضع لها عماد متعب بخير ومغادرته المستشفى خلال ساعات بعد إستقرار حالته.

وشهدت الساعات الاخيرة إصابة متعب بجلطة في المخ ونقله الى المستشفى للإطمئنان عليه.

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