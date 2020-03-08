خبر سار لجماهير الكرة بشأن احتجاز متعب في المستشفى

كشف الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي الأسبق، على آخر التطورات في إصابة عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق بجلطة المخ.





وكتب شوبير عبر صفحته الشخضية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الأشعات التي خضع لها عماد متعب بخير ومغادرته المستشفى خلال ساعات بعد إستقرار حالته.



