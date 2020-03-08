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حبًا في الثراء السريع.. التفاصيل الكاملة لسقوط سيدتين مارستا الدعارة

الأحد 08/مارس/2020 - 07:28 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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كشفت أوراق قضية سقوط سيدتين في عقدهما الثالث من العمر، كواليس سقوطهما، إثر وقوعهما في فخ مباحث الآداب، بعد جمعهم للمال الكثير، نتيجة ممارستهما للأعمال المنافية للآداب.

بداية الفخ
كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد تمكنت من ضبط سيدتين في عقدهما الثالث تحرضان على  للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق صفحة الموقع على ممارسة الجنس، حيث اتفق مع أحداهما على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ٢٠٠٠جنيه للساعة.

ضبط السيدتين
وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمتين والقبض عليهما

تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات نيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة سقوط سيدتين، لاتهامهما لممارسة الدعارة واستقطاب الزبائن عن طريق أحد المواقع الإباحية، بمقابل ٢٠٠٠ جنيه في الساعة

أفادت التحقيقات، أن السيدتين في عقدهما الثالث من العمر، ونتيجة لاحتياجهما للمال، خططتا لإنشاء صفحة أحد المواقع الإباحية، وعرض صور مثيرة ومحادثات لهما، وتستقطبان الزبائن وخاصة مواطني الخليج، والاتفاق معهم عن طريق المحادثة والاتفاق، على المبلغ المالي ومكان المقابلة.

حبس المتهمتين
أمرت النيابة، بشمال الجيزة، بحبس سيدتين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لممارسة الدعارة والجنس بمقابل مبالغ مادية.
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