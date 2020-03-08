إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)

انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا، لعدد من العمال تابعين لمجلس مدينة دسوق بكفر الشيخ، وهم يزيلون أحواض الزرع والأشجار من الحديقة الرومانية، ويحملونها على سيارة تابعة للمجلس، بعد ساعات قليلة من افتتاح المحافظ للحديقة واحتفائه بها.





و أكد رواد التواصل الاجتماعي، أن أحواض الزرع التي كانت موجودة في الحديقة وقت افتتاح المحافظ، ليست تابعة لمجلس المدينة، بل قام المجلس باستعارتها من مشتل شخص يدعى "خميس شرارة"، وبعد مغادرة المحافظ للحديقة، أرجعها المجلس لصاحبها، مطالبين بالتحقيق والمحاسبة.





" خايفين عليه من السرقة".. هكذا برر مجلس مدينة دسوق واقعة إزالة أحواض الزرع، حيث أكد أنه تمت إزالة الأحواض ليلا خوفا من سرقتها أو ضياعها أو إتلافها، لافتا أنه لديه العشرات من هذه الأحواض في المشاتل الخاصة به ولا حاجة له لاستعارة أحواض من أحد، وأنه هو من يمد الجهات الحكومية بمثل هذه الأحواض.