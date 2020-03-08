Advertisements
Advertisements
Advertisements

إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 06:38 ص
Advertisements
افتتاح الحديقة
افتتاح الحديقة
عمرو الشامي
Advertisements
انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا، لعدد من العمال تابعين لمجلس مدينة دسوق بكفر الشيخ، وهم يزيلون أحواض الزرع والأشجار من الحديقة الرومانية، ويحملونها على سيارة تابعة للمجلس، بعد ساعات قليلة من افتتاح المحافظ للحديقة واحتفائه بها.

و أكد رواد التواصل الاجتماعي، أن أحواض الزرع التي كانت موجودة في الحديقة وقت افتتاح المحافظ، ليست تابعة لمجلس المدينة، بل قام المجلس باستعارتها من مشتل شخص يدعى "خميس شرارة"، وبعد مغادرة المحافظ للحديقة، أرجعها المجلس لصاحبها، مطالبين بالتحقيق والمحاسبة.

" خايفين عليه من السرقة".. هكذا برر مجلس مدينة دسوق واقعة إزالة أحواض الزرع، حيث أكد أنه تمت إزالة الأحواض ليلا خوفا من سرقتها أو ضياعها أو إتلافها، لافتا أنه لديه العشرات من هذه الأحواض في المشاتل الخاصة به ولا حاجة له لاستعارة أحواض من أحد، وأنه هو من يمد الجهات الحكومية بمثل هذه الأحواض.
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
إزالة "الزرع" بالحديقة الرومانية بعد ساعات من افتتاحها (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ المحافظ الحديقة الرومانية

أخبار تهمك

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. متعب يطمئن الجماهير

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ ساعتين

غيابات مؤثرة عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يفتتح حديقة الطفل بطنطا بعد تطويرها (صور)

"الوزراء" ينفي تحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات

محافظ أسوان يستعرض دور الحديقة النباتية السياحي والبحثي والعلمي في مجال النباتات الاستوائية (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:05 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

09:35 م

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status